От российских обстрелов в Донецкой области вчера больше всего пострадал Краматорск
По меньшей мере 12 человек убили российские захватчики 18 марта в Донецкой области. Больше всего пострадал Краматорск, там 5 жертв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram.
В Авдеевке россияне убили 2 и ранили 4 человека, в Покровске - убили 1 человека и ранили 6 человек.
Есть один пострадавший в Степном и один в Бахмуте.
Кроме того, удалось уточнить информацию о 4 погибших и 1 раненом в Мариуполе и 1 погибшем в Нетайлово.
Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе сейчас установить невозможно.
Напомним, что из-под завалов драматического театра в Мариуполе удалось эвакуировать 130 человек, однако сотни жителей остаются заблокированными.
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