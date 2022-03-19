От российских обстрелов в Донецкой области вчера больше всего пострадал Краматорск

По меньшей мере 12 человек убили российские захватчики 18 марта в Донецкой области. Больше всего пострадал Краматорск, там 5 жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Telegram .

В Авдеевке россияне убили 2 и ранили 4 человека, в Покровске - убили 1 человека и ранили 6 человек.

Есть один пострадавший в Степном и один в Бахмуте.

Кроме того, удалось уточнить информацию о 4 погибших и 1 раненом в Мариуполе и 1 погибшем в Нетайлово.

Точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе сейчас установить невозможно.