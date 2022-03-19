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Від російських обстрілів у Донецькій області вчора найбільше постраждав Краматорськ

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Донецька область, Субота 19 березня 2022 03:55
Від російських обстрілів у Донецькій області вчора найбільше постраждав Краматорськ Фото: від обстрілів у Донецькій області вчора найбільше постраждав Краматорськ (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 12 осіб вбили російські загарбники 18 березня в Донецькій області. Найбільше постраждала Краматорськ, там 5 жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

В Авдіївці росіяни вбили 2 і поранили 4 людини, в Покровську - вбили 1 людину і поранили 6 осіб.

Є один потерпілий у Степовому та один у Бахмуті.

Крім того, вдалося уточнити інформацію про 4 загиблих і 1 пораненого в Маріуполі і 1 загиблого в Нетайлово.

Точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі зараз встановити неможливо.

Нагадаємо, що з-під завалів драматичного театру в Маріуполі вдалося евакуювати 130 осіб, однак сотні жителів залишаються заблокованими.

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