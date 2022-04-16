Российских командиров подвергают репрессиям за "неоправданные ожидания" в войне, - ГУР

"Продолжаются репрессии в отношении командиров российской армии, которые "не оправдали высокого доверия" руководства РФ и фактически проваливают задание в Украине. С 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия из РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3 отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3 ОМСБР к началу войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако, после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

"После установления фактов несоответствия двух командиров батальонов взяты под арест в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров - неизвестна", - уточняют в ГУР.

В разведке отмечают, что это не единственный случай "решения вопроса" со стороны российских спецслужб в отношении командиров, которые по разным причинам попали в "черный список".

Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "Минобороны ДНР". Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, которое раскрыло планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала данные российских генералов и ОМОНовцев, которые причастны к геноциду украинского народа в Киевской области.

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