Фото: российские журналисты установили имена более 5,4 тысяч погибших в Украине оккупантов (Getty Images)

Имена 5 424 погибших российских оккупантов установили журналисты и волонтеры с РФ по состоянию на 8 августа. По меньшей мере 257 из них - это старшие офицеры (в том числе 33 полковника и 4 генерала).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на русскую службу ВВС.

Журналисты заявляют, что включают в список только подтвержденные сообщения о гибели, поэтому их данные не отражают реальный уровень потерь. Они предполагают, что в реальности погибших может быть вдвое больше, чем в списке ВВС. Также журналисты отмечают основные тенденции: 18% всех подтвержденных потерь составляют офицеры;

каждый пятый погибший служил в ВДВ;

еще 20% погибших - из мотострелковых соединений;

основная тяжесть штурмовых действий на фронте сна данный момент ложится на отряды так называемых "добровольцев".