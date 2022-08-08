Фото: російські журналісти встановили імена понад 5,4 тисяч загиблих в Україні окупантів (Getty Images)

Імена 5 424 загиблих російських окупантів встановили журналісти та волонтери з РФ станом на 8 серпня. Щонайменше 257 з них - це старші офіцери (в тому числі 33 полковника і 4 генерали).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.

Журналісти заявляють, що включають в список тільки підтверджені повідомлення про загибель, тому їхні дані не відображають реальний рівень втрат. Вони припускають, що в реальності загиблих може бути вдвічі більше, ніж у списку ВВС. Також журналісти відзначають основні тенденції: 18% всіх підтверджених втрат становлять офіцери;

кожен п'ятий загиблий служив у ВДВ;

ще 20% загиблих - з мотострілкових з'єднань;

основний тягар штурмових дій на фронті зараз лягає на загони так званих "добровольців".