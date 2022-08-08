Російські журналісти встановили імена понад 5,4 тисяч загиблих в Україні окупантів
Імена 5 424 загиблих російських окупантів встановили журналісти та волонтери з РФ станом на 8 серпня. Щонайменше 257 з них - це старші офіцери (в тому числі 33 полковника і 4 генерали).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російську службу ВВС.
Журналісти заявляють, що включають в список тільки підтверджені повідомлення про загибель, тому їхні дані не відображають реальний рівень втрат.
Вони припускають, що в реальності загиблих може бути вдвічі більше, ніж у списку ВВС.
Також журналісти відзначають основні тенденції:
- 18% всіх підтверджених втрат становлять офіцери;
- кожен п'ятий загиблий служив у ВДВ;
- ще 20% загиблих - з мотострілкових з'єднань;
- основний тягар штурмових дій на фронті зараз лягає на загони так званих "добровольців".
Нагадаємо, за інформацією Пентагону, загальна кількість поранених і вбитих російських військових з початку повномасштабної агресії проти України сягає 80 тисяч осіб.
Український Генштаб повідомляв, що всього Росія втратила в Україні вже 42 340 своїх солдатів убитими.
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