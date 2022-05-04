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Оккупанты запретили руководителям ЗАЭС выезжать из Энергодара

Фото: Запорожская АЭС (facebook com rostinfocom)
Автор: РБК-Украина

Руководители Запорожской атомной электростанции не могут выехать из Энергодара из-за угроз оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Энергоатома.

Во вторник, 3 мая, российские захватчики отказались выпускать главного инженера ЗАЭС Юрия Чернийчука из города на заседание Совета главных инженеров ГП НАЭК Энергоатом. Они отвезли его на допрос в ФСБ и после этого сообщили, что ему, как и другим руководителям атомной электростанции, запрещено покидать город.

"Специалистов крупнейшей в Европе атомной электростанции россияне фактически держат в заложниках. И это еще больше усложняет работу ЗАЭС и добавляет риски", - отметили в Энергоатоме.

Ранее мы сообщали, что на захваченной российскими войсками Запорожской атомной электростанции (АЭС) персонал держат в заложниках четыре дня и подвергают пыткам.

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Запорожская АЭСЭнергоатомВойна России против Украины