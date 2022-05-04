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Окупанти заборонили керівникам ЗАЕС виїжджати з Енергодару

Фото: Запорізька АЕС (facebook com rostinfocom)
Автор: РБК-Україна

Керівники Запорізької атомної електростанції не можуть виїхати з Енергодара через погрози окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Енергоатому.

У вівторок, 3 травня, російські загарбники відмовилися випускати головного інженера ЗАЕС Юрія Чернійчука з міста на засідання Ради головних інженерів Енергоатому. Натомість, вони відвезли його на допит до ФСБ і після цього повідомили, що йому, як і іншим керівникам атомної електростанції, заборонено покидати місто.

“Фахівців найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни фактично тримають у заручниках. І це ще більше ускладнює роботу ЗАЕС та додає ризиків”, - наголосили в Енергоатомі.

Раніше ми повідомляли, що на захопленій російськими військами Запорізькій атомній електростанції (АЕС) персонал тримають в заручниках чотири дні та піддають катуванням.

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