Российские войска закрепляются на окраине Покровского: какая ситуация на фронте

Российские войска вели штурмовые действия в направлении Покровского Донецкой области и закрепляются на южной окраине села. При этом украинские бойцы нанесли захватчикам значительные потери на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксировано существенных изменений в деятельности Вооруженных сил Беларуси. Завершается ротация подразделений, задействованных в прикрытии участка белорусско-украинской границы.

не зафиксировано существенных изменений в деятельности Вооруженных сил Беларуси. Завершается ротация подразделений, задействованных в прикрытии участка белорусско-украинской границы. На Северском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку в Сумской области. Обстрелы велись с территории РФ.

оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня Николаевку Черниговской области и Заруцкое, Журавку, Белополье, Искрисковщину, Мирополье, Эсмань и Волковку в Сумской области. Обстрелы велись с территории РФ. На Харьковском направлении россияне продолжили огневое поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от Харькова.

россияне продолжили огневое поражение из артиллерии населенных пунктов в районах к северу, востоку и юго-востоку от Харькова. Также осуществляли неудачные попытки ведения наступательных действий в направлениях сел Уды и Гусаровка. Вблизи последнего нанесли авиационный удар.

На Славянском направлении враг обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дубравный, Новониколаевка, Великая Камышеваха, Долина, Чепель, Семиланье, Грушуваха, Адамовка, Барвенковое, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка.

враг обстреливал из ствольной, реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Дубравный, Новониколаевка, Великая Камышеваха, Долина, Чепель, Семиланье, Грушуваха, Адамовка, Барвенковое, Богородичное, Архангеловка и Новая Дмитровка. Вражеская попытка разведки боем в направлении Дмитровки завершилась неудачно. Противник с потерями отошел.

На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредотачивают на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута.

основные усилия оккупанты сосредотачивают на попытках продвижения в направлениях Северска и Бахмута. Россияне осуществляли артиллерийские обстрелы вблизи Краматорска, Райгородка, Донецкого, Верхнекаменского, Спорного, Стародубовки, Северска, Дроновки и Ивано-Дарьевки. Нанесли авиаудар неподалеку Верхнекаменского.

Украинские военные нанесли врагу значительные потери, когда тот пытался продвинуться в направлениях Григоровки, Спорного и Ивано-Дарьевки. Оккупанты беспорядочно отступили.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганське, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестовое и Зайцевое. Нанес авиационные удары у Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины.

противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганське, Покровское, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестовое и Зайцевое. Нанес авиационные удары у Углегорской ТЭС, Покровского, Майорска, Торецка, Берестового и Вершины. Россияне вели штурмовые действия в направлении Покровского, добились частичного успеха и закрепляются на южной окраине населенного пункта.

Попытки врага продвинуться в направлениях Берестового, Белогоровки, Вершины и территории Углегорской ТЭС не имели успеха.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты не вели активных действий. Осуществили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тоненькое, Большая Михайловка, Январське, Каменское, Волшебное, Малые Щербаки, Новоандреевка и Новополь.

оккупанты не вели активных действий. Осуществили обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Владимировка, Авдеевка, Пречистовка, Новомихайловка, Павловка, Угледар, Марьинка, Тоненькое, Большая Михайловка, Январське, Каменское, Волшебное, Малые Щербаки, Новоандреевка и Новополь. Нанесли авиаудар недалеко от Каменки.

На Южнобугском направлении значительных изменений нет. Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии соприкосновения.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка врага продолжает выполнение задач по поддержке действий наземных войск и блокирование северо-западной части Черного моря. В готовности к ракетным ударам по объектам на территории Украины находятся три носители высокоточного оружия.

При этом оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике. Продолжаются подрывы складов боеприпасов противника. Фиксируется увеличение случаев дезертирства захватчиков, которые любым способом пытаются попасть на территорию России.