UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Российские войска захватили восточные окрестности Мариуполя, - Генштаб

Автор: Сергей Новиков

На семнадцатый день войны России против Украины подтвержден захват восточных окрестностей Мариуполя. Основные усилия противника в Донецкой области сосредоточены именно на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия оккупантов сосредоточены на захвате городов Мариуполь и Северодонецк. Противник захватил восточные окрестности Мариуполя", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе украинские военные уничтожили батальонную тактическую группу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины