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Російські війська захопили східні околиці Маріуполя, - Генштаб

Автор: Сергей Новиков

На сімнадцятий день війни Росії проти України підтверджено захоплення східних околиць Маріуполя. Основні зусилля противника в Донецькій області зосереджено саме на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь і Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі українські військові знищили батальйонну тактичну групу.

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МаріупольВійна Росії проти України