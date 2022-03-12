Російські війська захопили східні околиці Маріуполя, - Генштаб

На сімнадцятий день війни Росії проти України підтверджено захоплення східних околиць Маріуполя. Основні зусилля противника в Донецькій області зосереджено саме на цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні міст Маріуполь і Сєвєродонецьк. Противник захопив східні околиці Маріуполя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Маріуполі українські військові знищили батальйонну тактичну групу.
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