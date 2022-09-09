Российские войска на юге Украины попали в ловушку, - Арестович

Чиновник отметил, что безнадежно запертой оказалась "лучшая мотивированная пехота" захватчиков.

"Мы кроем переправы, очень удачно накрыли одну переправу с семи понтонами, методично их выбиваем", - сказал Арестович.

Он подчеркнул, что оккупанты нуждаются в 4-5 тысячах тонн снабжения для поддержания боеспособности, а получают 1,3-1,4 тысячи.

"(Они - ред.) продержатся еще 2-3 недели, затем начнется каскадный обвал, если не решат логистическую проблему. Но я не вижу ни одной причины, по которой они бы ее решили", - указал советник ОП.

Арестович добавил, что врагу нужны резервы на правом берегу, но доставить их туда нет возможности.