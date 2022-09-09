Російські війська на півдні України потрапили у пастку, - Арестович

Посадовець зазначив, що безнадійно замкненою опинилася "найкраща вмотивована піхота" загарбників.

"Ми криємо переправи, дуже вдало накрили одну переправу з семи понтонами, методично їх вибиваємо", - сказав Арестович.

Він наголосив, що окупанти мають потребу в 4-5 тисячах тонн постачання для підтримки боєздатності, а одержують 1,3-1,4 тисячі.

"(Вони - ред.) протримаються ще 2-3 тижні, потім почнеться каскадний обвал, якщо не вирішать логістичну проблему. Але я не бачу жодної причини, через яку вони б її вирішили", - вказав радник ОП.

Арестович додав, що ворогу потрібні резерви на правому березі, але доправити їх туди немає можливості.