Российские войска вышли из Броварского района. ВСУ переходят к зачистке

Российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Броваров Игоря Сапожко в эфире телемарафона.

"Российские оккупанты покинули весь Броварской район, и на сегодня будет проводиться определенная зачистка Вооруженными силами Украины", - отметил он.

По его словам, в самом городе переносят блокпосты, но Бровары остаются готовыми к обороне.