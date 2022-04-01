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Российские войска вышли из Броварского района. ВСУ переходят к зачистке

Фото: оккупанты вышли из Броварского района (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска вышли из Броварского района Киевской области. Вооруженные силы Украины переходят к зачистке населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Броваров Игоря Сапожко в эфире телемарафона.

"Российские оккупанты покинули весь Броварской район, и на сегодня будет проводиться определенная зачистка Вооруженными силами Украины", - отметил он.

По его словам, в самом городе переносят блокпосты, но Бровары остаются готовыми к обороне.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия освободила 11 населенных пунктов в Херсонской области.

Кроме того, вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук в интервью РБК-Украина объяснила, почему пока опасно возвращаться в освобожденные населенные пункты.

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Броварской районВойна России против Украины