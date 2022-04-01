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Російські війська вийшли з Броварського району. ЗСУ переходять до зачистки

Фото: окупанти вийшли з Броварського району (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська вийшли з Броварського району Київської області. Збройні сили України переходять до зачистки населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Броварів Ігоря Сапожка в ефірі телемарафону.

"Російські окупанти покинули весь Броварський район, і на сьогодні буде проводитися певна зачистка Збройними силами України", - зазначив він.

За його словами, в самому місті переносять блокпости, але Бровари залишаються готовими до оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія звільнила 11 населених пунктів у Херсонській області.

Крім того, віце-прем'єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, чому поки небезпечно повертатися у звільнені населені пункти.

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Броварской районВійна Росії проти України