Російські війська вийшли з Броварського району. ЗСУ переходять до зачистки

Російські війська вийшли з Броварського району Київської області. Збройні сили України переходять до зачистки населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Броварів Ігоря Сапожка в ефірі телемарафону.

"Російські окупанти покинули весь Броварський район, і на сьогодні буде проводитися певна зачистка Збройними силами України", - зазначив він.

За його словами, в самому місті переносять блокпости, але Бровари залишаються готовими до оборони.