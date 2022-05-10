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Российские войска выпустили по Украине около 10 гиперзвуковых ракет, - Пентагон

Фото: Россия использовала около 10 гиперзвуковых ракет против Украины (Wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Россия задействовала от 10 до 12 гиперзвуковых ракет "Кинжал" в войне против Украины.

Об этом заявил представитель Пентагона, передает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Чиновник Минобороны США сообщил, что вероятнее всего количество гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые РФ запустила по городам Украины, составляет от 10 до 12 единиц. При этом первое применение такого типа ракет было замечено на западе Украины.

При этом он добавил, что США не могут подтвердить информацию украинских чиновников о том, что гиперзвуковые ракеты "Кинжал" применялись во время недавней ракетной атаки, совершенной по Одессе.

Ранее мы сообщали, что, по состоянию на 22 марта, в США заявляли, что им известно, по крайней мере об одном случае применения гиперзвуковых ракет.

Также мы писали, что в России заявили о создании новых гиперзвуковых ракет. Ими планируют оснастить дальние ракетоносцы Ту-22МЗМ.

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