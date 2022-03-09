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Российские войска выдают свою уничтоженную технику за "украинскую", - Арестович

Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты переносят свои усилия информационно-психологическое пространство. Враг подает информацию об уничтоженной "украинской технике", которая на самом деле является российской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника Офиса президента Алексея Арестовича во время видеообращения.

"Мы наносим потери противнику. Он теряет морально-волевые качества, находится в беспомощном состоянии и кажется нашим войскам. Он переносит усилия на информационно-психологическое пространство. Нашими специалистами выявлено, что информацию, которую они подают об уничтоженной украинской технике, это уничтоженная техника российских войск, которую они снимают и подают в таком ракурсе, что это якобы силы Украины несут потери", - рассказал Арестович.

Напомним, по данным издания The Times, арктические ветра, которые надвигаются на Украину, превратят российскую технику в 40-тонные морозильники. Оккупанты будут вынуждены покинуть боевые машины, или замерзать в них.

Добавим, по данным СНБО, российская армия практически полностью исчерпала свой потенциал. Это заметно не только в массовой мобилизации в стране, но и в нехватке военной техники и боеприпасов.

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