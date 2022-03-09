Російські війська видають свою знищену техніку за "українську", - Арестович

"Ми завдаємо втрати противнику. Він втрачає морально-вольові якості, перебуває у безпорадному стані та здається нашим військам. Він переносить зусилля на інформаційно-психологічний простір. Нашими фахівцями виявлено, що інформацію, яку вони подають про знищену українську техніку, це знищена техніка російських військ, яку вони знімають та подають у такому ракурсі, що це нібито сили України несуть втрати", - розповів Арестович.

Нагадаємо, за даними видання The Times, арктичні вітри, які насуваються на Україну, перетворять російську техніку на 40-тонні морозильники. Окупанти будуть змушені покинути бойові машини, або замерзати в них.

Додамо, за даними РНБО, російська армія практично повністю вичерпала свій потенціал. Це помітно не лише в масовій мобілізації у країні, а й в нестачі військової техніки та боєприпасів.

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