Российские войска вошли в Светлодарск, - местная ВГА

Как заявил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко, город захвачен российскими войсками.

"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, - ред.) на административном здании", - отметил он.

По его словам, по улицам Светлодарска ходят вооруженные захватчики и проверяют документы у местных. Он также отметил, что большого присутствия оккупантов не наблюдается, они ходят группами по пять человек.

Отметим, в Светлодарске находится Углегорская ТЭС с крупнейшими производственными мощностями в Украине.