Российские войска вошли в Светлодарск, - местная ВГА

Российские войска 24 мая 2022 года вошли в Светлодарск (Донецкая область). Оккупанты установили российский флаг на здание городского совета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".
Как заявил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко, город захвачен российскими войсками.
"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, - ред.) на административном здании", - отметил он.
По его словам, по улицам Светлодарска ходят вооруженные захватчики и проверяют документы у местных. Он также отметил, что большого присутствия оккупантов не наблюдается, они ходят группами по пять человек.
Отметим, в Светлодарске находится Углегорская ТЭС с крупнейшими производственными мощностями в Украине.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российское наступление на Донбассе беспощадной битвой и призвал западных партнеров быстрее поставлять оружие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.