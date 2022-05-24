UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Российские войска вошли в Светлодарск, - местная ВГА

Фото: на здание горсовета Светлодарска установили российский флаг (WarDonbass)
Автор: Сергей Новиков

Российские войска 24 мая 2022 года вошли в Светлодарск (Донецкая область). Оккупанты установили российский флаг на здание городского совета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободное радио".

Как заявил начальник Светлодарской военной администрации Сергей Гошко, город захвачен российскими войсками.

"В настоящее время вывешивают свою тряпку (российский флаг, - ред.) на административном здании", - отметил он.

По его словам, по улицам Светлодарска ходят вооруженные захватчики и проверяют документы у местных. Он также отметил, что большого присутствия оккупантов не наблюдается, они ходят группами по пять человек.

Отметим, в Светлодарске находится Углегорская ТЭС с крупнейшими производственными мощностями в Украине.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российское наступление на Донбассе беспощадной битвой и призвал западных партнеров быстрее поставлять оружие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СветлодарскВойна России против Украины