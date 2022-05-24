Російські війська увійшли до Світлодарська, - місцева ВГА

Як заявив начальник Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко, місто захоплено російськими військами.

"В даний час вивішують свою ганчірку (російський прапор, - ред.) на адміністративній будівлі", - зазначив він.

За його словами, вулицями Світлодарська ходять озброєні загарбники і перевіряють документи у місцевих. Він також зазначив, що великої присутності окупантів не спостерігається, вони ходять групами по п'ять осіб.

Зазначимо, у Світлодарську знаходиться Вуглегірська ТЕС з найбільшими виробничими потужностями в Україні.