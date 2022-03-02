Российские войска вошли в Балаклею, - мэр

На седьмой день войны России против Украины российские войска вошли в Балаклею Харьковской области. Местная власть не будет сотрудничать с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Ивана Столбового.

"На территорию Балаклейской общины, зашли российские войска. Балаклейский городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем. Я остаюсь в родном городе, на своей земле, никуда убегать не собираюсь!", - отметил он.