Российские войска вошли в Балаклею, - мэр
На седьмой день войны России против Украины российские войска вошли в Балаклею Харьковской области. Местная власть не будет сотрудничать с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Ивана Столбового.
"На территорию Балаклейской общины, зашли российские войска. Балаклейский городской совет, исполнительный комитет и я лично с войсками РФ сотрудничать не будем. Я остаюсь в родном городе, на своей земле, никуда убегать не собираюсь!", - отметил он.
Напомним, ранее в Офисе президента Украины призвали мужчин на оккупированных Россией территориях к тотальному сопротивлению российским войскам. Речь идет об уничтожении или блокировании тыловых колонн противника.
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