Російські війська увійшли до Балаклії, - мер

На сьомий день війни Росії проти України російські війська увійшли до Балаклії Харківської області. Місцева влада не співпрацюватиме з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Івана Столбового.

"На територію Балаклійської громади, зайшли російські війська. Балаклійська міська рада, виконавчий комітет і я особисто з військами РФ не співпрацюватимемо. Я залишаюся в рідному місті, на своїй землі, нікуди тікати не збираюся!", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України закликали чоловіків на окупованих Росією територіях до тотального спротиву російським військам. Йдеться про знищення або блокування тилових колон супротивника.

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