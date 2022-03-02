"Уничтожить тылы врага". У Зеленского объявили тотальное сопротивление в оккупации

В Офисе президента Украины призывают мужчин на оккупированных Россией территориях к тотальному сопротивлению российским войскам. Речь идет об уничтожении или блокировании тыловых колонн противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Значительная часть нашей территории оккупирована российскими оккупантами. Мы призываем вас начать оказывать противнику на оккупированных территориях тотальное народное сопротивление. Примеры такого сопротивления нам успешно демонстрируют сегодня Конотоп, Мелитополь и другие городах, в которых оно уже началось", - отметил он.

По его словам, мужчины с оружием и боевым опытом при тотальном сопротивлении должны сосредотачиваться на тыловых колоннах оккупантов.

"Танковый батальон, упершись в наши позиции, не до конца теряет боеспособность. Но если мы остановим или уничтожим тыловые колонны, которые везут к этом танковому батальону боеприпасы и топливо, то батальон становится небоеспособным полностью. Атаковать партизанам тыловые колонны намного проще, они хуже охраняются, они не бронированные. Их охраняют тыловики, которые не имеют опыта боевых действий, и, как показывает опыт, сдаются даже при первых признаках нападения. Даже простые средства позволяют заблокировать дорогу деревьями или баррикадами, заблокировать или сжечь колонну и взять пленных", - подчеркнул Арестович.

Он уточнил, что это касается мужчин, которые имеют боевой опыт либо имеют желание и могут действовать организованно.

"Собирайтесь вокруг тех, кто имеет боевой опыт. Слабой частью российской армии является тыл. Если мы его сейчас сожжем, то наступление закончится в течение 2-3 суток. Что касается гражданских лиц, которые не готовы нападать на тыловые колонны, вы можете их блокировать. Стройте баррикады, проводите митинги с украинскими флагами, выкладывайте материалы в сеть, забрасывайте материалами зарубежные СМИ", - добавил Арестович.

Он также сказал, что все это руководство к действиям касается только тех территорий, которые находятся под контролем российских войск.