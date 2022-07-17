Российские войска ужесточают контроль в оккупированных регионах: в чем дело

Российские власти на оккупированных территориях, вероятно, считают, что растущая активность украинских партизан ставит под угрозу и осложняет усилия по установлению согласованного с Москвой контроля, потому ужесточают оккупационные режимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

16 июля российские власти в Мелитополе значительно увеличили российское военное присутствие в городе и установили блокпосты для задержания и досмотра мирных жителей. Администрация Херсонской области также предупредила, что российские оккупационные власти в Каховском районе издали приказ об усилении режима доступа к коммунальным предприятиям, что позволит российским солдатам задерживать всех желающих на 72 часа.