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Российские войска ужесточают контроль в оккупированных регионах: в чем дело

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Херсон, Воскресенье 17 июля 2022 03:58
Российские войска ужесточают контроль в оккупированных регионах: в чем дело Фото: оккупанты ужесточают контроль в захваченных регионах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские власти на оккупированных территориях, вероятно, считают, что растущая активность украинских партизан ставит под угрозу и осложняет усилия по установлению согласованного с Москвой контроля, потому ужесточают оккупационные режимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

16 июля российские власти в Мелитополе значительно увеличили российское военное присутствие в городе и установили блокпосты для задержания и досмотра мирных жителей. Администрация Херсонской области также предупредила, что российские оккупационные власти в Каховском районе издали приказ об усилении режима доступа к коммунальным предприятиям, что позволит российским солдатам задерживать всех желающих на 72 часа.

Российские войска ужесточают контроль в оккупированных регионах: в чем дело

Напомним, что 12 июля в поселке Мирное Мелитопольского района горела захваченная оккупантами база воинской части МЧС.

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