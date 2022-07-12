ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база с вражеской техникой

Новина українською →
Киев, Вторник 12 июля 2022 14:22
Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база с вражеской техникой Фото: Под Мелитополем горит захваченная оккупантами база с вражеской техникой (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В поселке Мирное Мелитопольского района горит база воинской части МЧС, которую захватили оккупанты. Местные жители слышали около 25 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе. Жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов видно густой черный дым", - написал он.

Напомним, российские войска заблокировали проезд и выезд в Новый Мелитополь. Десятки тысяч людей оказались отрезаны от города.

Как известно, Вооруженные силы Украины с конца июня уничтожили 14 военных баз (включая две базы в Мелитополе) и складов вооружений в тылу российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Мелитополь
NEWS
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
Что происходит на фронте: актуальная карта боевых действий в Украине на сегодня
DAILY
Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит
Милан Лелич, Юрий Дощатов Турбошантаж. Как Европа начала уступать Кремлю в вопросе санкций и чем это грозит