Российские войска увеличили темп наступления на Востоке, - Генштаб

Российская армия наращивает темп наступления в восточных регионах Украины. Противник наносит артиллерийские и бомбовые удары по всей линии фронта и в глубине обороны украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной оперативной зоне", - говорится в сводке.

Отмечается, что российские войска наносят массированные артиллерийские, ракетные и бомбовые удары как вдоль всей линии фронта, так и в глубине обороны ВСУ. Наибольшая активность оккупантов на Слобожанском и Донецком направлениях.

"Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры", - предупредили в Генштабе.