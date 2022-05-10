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Российские войска увеличили темп наступления на Востоке, - Генштаб

Фото: российские войска увеличили темп наступления на Слобожанском и Донецком направлениях (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская армия наращивает темп наступления в восточных регионах Украины. Противник наносит артиллерийские и бомбовые удары по всей линии фронта и в глубине обороны украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба Вооруженных сил Украины.

"Враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной оперативной зоне", - говорится в сводке.

Отмечается, что российские войска наносят массированные артиллерийские, ракетные и бомбовые удары как вдоль всей линии фронта, так и в глубине обороны ВСУ. Наибольшая активность оккупантов на Слобожанском и Донецком направлениях.

"Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры", - предупредили в Генштабе.

Напомним, в интервью РБК-Украина военный эксперт Олег Жданов сообщил, что последние несколько дней российские войска сосредотачиваются в районе Мариуполя и Изюма.

Отметим, Россия наращивает военную группировку в Белгородской области для остановки украинских контратак под Харьковом.

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