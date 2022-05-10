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Російські війська збільшили темп наступу на Сході, - Генштаб

Фото: російські війська збільшили темп наступу на Слобожанському та Донецькому напрямках (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська армія нарощує темп наступу в східних регіонах України. Противник завдає артилерійські і бомбові удари по всій лінії фронту і в глибині оборони українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"Ворог збільшує темпи проведення стратегічної наступальної операції в Східній оперативній зоні", - йдеться у зведенні.

Відзначається, що російські війська наносять масовані артилерійські, ракетні і бомбові удари як уздовж всієї лінії фронту, так і в глибині оборони ЗСУ. Найбільша активність окупантів на Слобожанському та Донецькому напрямках.

"Зберігається висока ймовірність нанесення ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури", - попередили в Генштабі.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна військовий експерт Олег Жданов повідомив, що останні кілька днів російські війська зосереджуються в районі Маріуполя та Ізюма.

Відзначити, Росія нарощує військове угруповання в Бєлгородській області для зупинки українських контратак під Харковом.

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