Російські війська збільшили темп наступу на Сході, - Генштаб

Російська армія нарощує темп наступу в східних регіонах України. Противник завдає артилерійські і бомбові удари по всій лінії фронту і в глибині оборони українських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу Збройних сил України.

"Ворог збільшує темпи проведення стратегічної наступальної операції в Східній оперативній зоні", - йдеться у зведенні.

Відзначається, що російські війська наносять масовані артилерійські, ракетні і бомбові удари як уздовж всієї лінії фронту, так і в глибині оборони ЗСУ. Найбільша активність окупантів на Слобожанському та Донецькому напрямках.

"Зберігається висока ймовірність нанесення ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури", - попередили в Генштабі.