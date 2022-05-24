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Российские войска утром били из "Ураганов" по Днепропетровской области

Фото: российские войска утром били из "Ураганов" по Днепропетровской области (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 мая утром российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из реактивных систем залпового огня "Ураган". Есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

"Беспокойную ночь сменило беспокойное утро. Враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Попали по Большой Костромке. Есть разрушения. Люди не пострадали. В Широковский общине враг попал по полям", - написал Резниченко.

Он также уточнил информацию и по ночным "прилетам".

"Орки "демилитаризовали" поле в Павлоградском районе. Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал", - добавил Резниченко.

Фото: российские войска утром били из "Ураганов" по Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, вчера в Днепропетровской области было наибольшее количество воздушных тревог с начала войны с Россией. Оккупанты нанесли по региону четыре ракетных удара.

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