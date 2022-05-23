"Рекорд" тревог за 3 месяца. В Днепропетровской области сегодня четыре "прилета"
Сегодня, 23 мая, в Днепропетровской области наибольшее количество тревог с начала войны с Россией. Российские войска нанесли по региону четыре ракетных удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
"Наверное, сегодня Днепропетровская область пережила больше воздушных тревог в течение одного дня за последние три месяца. Сегодня у нас сразу несколько "прилетов", - написал Лукашук в своем Telegram-канале.
По его словам, один ракетный удар пришелся по Павлограду. Еще три - по Синельниковскому району. Информация о пострадавших и масштабах разрушений выясняется.
Кроме того, сегодня оккупанты обстреляли села Ганновка и Малая Костромка Криворожского района. В результате атаки никто не пострадал.
Как сообщили в Офисе генпрокурора Украины, населенные пункты Криворожского района обстреляли запрещенными кассетными боеприпасами. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Напомним, вчера оккупанты нанесли ракетный удар по Павлоградскому району, попав в реку Самару.
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