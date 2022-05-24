"Неспокійну ніч змінив неспокійний ранок. Ворог обстріляв з "Ураганів" Зеленодольську громаду. Влучили по Великій Костромці. Є руйнування. Люди не постраждали. У Широківській громаді ворог поцілив по полях", - написав Резніченко.

Він також уточнив інформацію і щодо нічних "прильотів".

"Орки "демілітаризували" поле у Павлоградському районі. Вибух ракети утворив вирву глибиною у 4 метри. Ніхто не постраждав", - додав Резніченко.

Фото: російські війська вранці били з "Ураганів" по Дніпропетровській області (t.me/dnipropetrovskaODA)

Нагадаємо, вчора в Дніпропетровській області була найбільша кількість повітряних тривог з початку війни з Росією. Окупанти завдали по регіону чотири ракетні удари.

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