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Российские войска ударом по Николаевской области уничтожили 600 кг удобрений

Фото: оккупанты из минометов обстреляли Николаевскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 1 мая, российские войска ударом по Николаевской области уничтожили 600 кг удобрений. Опасности для населения нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Сообщается, что сегодня противник, обстреливая территорию Николаевской области, попал в сельскохозяйственный склад с удобрениями.

"Около 600 кг удобрений взорвались, возник пожар. Спасательные службы сработали оперативно. Химической угрозы окружающей среде и людям нет. Предварительно обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром в Николаевской и Одесской областях прогремели взрывы. По словам главы Николаевской ОГА Виталия Кима, в результате взрыва склада с удобрениями загрязнение воздуха не зафиксировано.

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Николаевская областьВойна России против Украины