Сьогодні, 1 травня, російські війська ударом по Миколаївській області знищили 600 кг добрив. Небезпеки для населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

"Близько 600 кг добрив вибухнули, виникла пожежа. Рятувальні служби спрацювали оперативно. Хімічної загрози навколишньому середовищу і людям немає. Попередньо обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні противник, обстрілюючи територію Миколаївської області, влучив в сільськогосподарський склад з добривами.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Миколаївській та Одеській областях прогриміли вибухи. За словами глави Миколаївської ОГА Віталія Кима, в результаті вибуху складу з добривами забруднення повітря не зафіксовано.

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