Сьогодні, 1 травня, російські війська ударом по Миколаївській області знищили 600 кг добрив. Небезпеки для населення немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
Повідомляється, що сьогодні противник, обстрілюючи територію Миколаївської області, влучив в сільськогосподарський склад з добривами.
"Близько 600 кг добрив вибухнули, виникла пожежа. Рятувальні служби спрацювали оперативно. Хімічної загрози навколишньому середовищу і людям немає. Попередньо обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вранці у Миколаївській та Одеській областях прогриміли вибухи. За словами глави Миколаївської ОГА Віталія Кима, в результаті вибуху складу з добривами забруднення повітря не зафіксовано.
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