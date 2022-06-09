Российские войска ударили ракетой по Житомирской области

"Около часа ночи 9 июня российской ракетой было повреждено многоэтажное здание в Новоград-Волынском. Пока информации о погибших и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранители", - паписав Бунечко.

Ранее стало известно, что Россия готовится к очередным ракетным ударам по Украине. В рамках подготовки к ним, РФ нанесла удары советскими ракетами Х-22 на востоке и юге страны.

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