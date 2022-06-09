Російські війська вдарили ракетою по Житомирській області

"Близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новоград-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці", - паписав Бунечко.

Раніше стало відомо що, Росія готується до чергових ракетних ударів по Україні. У рамках підготовки до них РФ завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході та півдні країни.

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