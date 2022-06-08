Российские войска снова ударили по Николаеву и области: много раненых

По ее словам, обстрелы были зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах - на территории Широковской, Березнеговатской, Снигиревской, Галициневской и Первомайской общин.

Также сегодня в ночи оккупанты били и по городу Николаеву.

Известно, что все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. Детей среди них нет.

В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 274 граждане, которые пострадали от атак оккупантов на область, еще 123 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, днем ранее оккупанты ночью обстреляли Баштанку в Николаевской области.

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