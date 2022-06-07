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Оккупанты ночью обстреляли Баштанку в Николаевской области

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Баштанка, Вторник 07 июня 2022 07:29
Оккупанты ночью обстреляли Баштанку в Николаевской области Фото: Оккупанты ночью обстреляли Баштанку в Николаевской области (УНИАН)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью обстреливали Николаевскую область. В частности, под обстрел попал город Баштанка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Об обстреле Баштанки сообщили местные жители.

"В ночь на 7 июня российские войска обстреляли Баштанку. По состоянию на 6:30, информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что город и села, находящиеся в прифронтовой зоне области, стали чаще обстреливаться вражескими силами РФ. По его словам, это делается для того, чтобы создать иллюзию доминирования.

4 июня российские военные обстреляли жилые дома в Корабельном районе Николаева. В результате атаки оккупантов погибли трое мирных жителей.

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Николаевская область
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