Російські війська знову вдарили по Миколаєву та області: багато поранених

За її словами, обстріли були зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах – на території Широківської, Березнегуватської, Снігурівської, Галицинівської та Первомайської громад.

Також сьогодні в ночі окупанти били і по місту Миколаєву.

Відомо, що всі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Дітей серед них немає.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 274 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область, ще 123 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, днем раніше окупанти вночі обстріляли Баштанку в Миколаївській області.

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