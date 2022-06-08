ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска снова ударили по Николаеву и области: много раненых

Новина українською →
Николаевская область, Среда 08 июня 2022 10:59
Российские войска снова ударили по Николаеву и области: много раненых Фото: российские войска снова ударили по Николаеву и области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска продолжают обстреливать Николаев и область. За минувшие сутки в результате вражеских атак ранения получили 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

По ее словам, обстрелы были зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах - на территории Широковской, Березнеговатской, Снигиревской, Галициневской и Первомайской общин.

Также сегодня в ночи оккупанты били и по городу Николаеву.

Известно, что все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь. Детей среди них нет.

В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 274 граждане, которые пострадали от атак оккупантов на область, еще 123 пострадавших получили помощь амбулаторно.

Напомним, днем ранее оккупанты ночью обстреляли Баштанку в Николаевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Николаевская область
NEWS
ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области
ВСУ сдерживают россиян в Северодонецке и возле Тошковки: что сейчас в Луганской области
DAILY
ПТСР, выгорание и синдром уцелевшего: как украинцы борются с травмами войны
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина ПТСР, выгорание и синдром уцелевшего: как украинцы борются с травмами войны