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Російські війська знову вдарили по Миколаєву та області: багато поранених

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Миколаївська область, Середа 08 червня 2022 10:59
Російські війська знову вдарили по Миколаєву та області: багато поранених Фото: російські війська знову вдарили по Миколаєву та області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська продовжують обстрілювати Миколаїв та область. За минулу добу внаслідок ворожих атак поранення отримали 13 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

За її словами, обстріли були зафіксовані у Баштанському та Миколаївському районах – на території Широківської, Березнегуватської, Снігурівської, Галицинівської та Первомайської громад.

Також сьогодні в ночі окупанти били і по місту Миколаєву.

Відомо, що всі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу. Дітей серед них немає.

Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 274 громадяни, що постраждали від атак окупантів на область, ще 123 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, днем раніше окупанти вночі обстріляли Баштанку в Миколаївській області.

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Миколаїв Миколаївська область
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