Российские войска ударили артиллерией по Криворожскому району

"Ночь и утро с тревогами. В Криворожском районе снова стреляли. Враг ударил из артиллерии по Зеленодольской общине. Есть разрушения. Люди не пострадали", - написал он.

Напомним, оккупанты утром 27 мая нанесли ракетный удар по полигону Национальной гвардии в Днепропетровской области. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 человек.

Как стало известно, российские войска пытаются активизироваться прежде всего в Донецкой и Луганской областях. Днепропетровская область же сейчас имеет комплексные рубежи защиты, в частности от диверсионно-разведывательных групп.

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