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Корбан рассказал о ситуации в Днепропетровской области на 92-й день войны

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Пятница 27 мая 2022 20:29
Корбан рассказал о ситуации в Днепропетровской области на 92-й день войны Фото: Геннадий Корбан (пресс-служба горсовета)
Автор: Артем Горовенко

Оккупационные войска России пытаются активизироваться прежде всего в Донецкой и Луганской областях. Днепропетровская область же сейчас имеет комплексные рубежи защиты, в частности от диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра теробороны Днепра Геннадия Корбана во время телемарафона на канале "ДніпроTV".

В то же время, по его словам, на месте трагедии, которая произошла утром в Днепровском районе за "прилет" вражеской ракеты, сейчас работает ГСЧС, полиция, Нацгвардия и военная комендатура.

"Пуски были из Ростовской области (Россия, - ред.). Было три прилета, два из них - неточные", - сказал руководитель Центра тероборони Днепра.

Он также отметил, что гражданским ни в коем случае нельзя касаться предметов, которые теоретически могут быть минами или другими взрывными устройствами.

Разминирует территории исключительно ГСЧС, которая имеет для этого необходимые знания и оснащение. В то же время полиция и СБУ продолжают работу по выявлению коллаборантов.

"Мы сейчас закупаем специальное оборудование и будем достаточно вооружены против подобных историй. Сможем выявлять этих людей и сигналы, которые они передают", - добавил Геннадий Корбан.

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Геннадий Корбан
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