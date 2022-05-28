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Російські війська вдарили артилерією по Криворізькому району

Фото: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко (facebook.com/Valentyn.Reznichenko)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вдарив артилерією по Криворізькому району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка в Telegram.

"Ніч і ранок з тривогами. У Криворізькому районі знову стріляли. Ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є руйнування. Люди не постраждали", - написав він.

Нагадаємо, окупанти зранку 27 травня завдали ракетного удару по полігону Національної гвардії у Дніпропетровській області. В результаті атаки загинули щонайменше 10 осіб.

Як стало відомо, російські війська намагаються активізуватися насамперед у Донецькій та Луганській областях. Дніпропетровська область ж наразі має комплексні рубежі захисту, зокрема від диверсійно-розвідувальних груп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Кривий РігДніпропетровська область