Російські війська вдарили артилерією по Криворізькому району

"Ніч і ранок з тривогами. У Криворізькому районі знову стріляли. Ворог ударив з артилерії по Зеленодольській громаді. Є руйнування. Люди не постраждали", - написав він.

Нагадаємо, окупанти зранку 27 травня завдали ракетного удару по полігону Національної гвардії у Дніпропетровській області. В результаті атаки загинули щонайменше 10 осіб.

Як стало відомо, російські війська намагаються активізуватися насамперед у Донецькій та Луганській областях. Дніпропетровська область ж наразі має комплексні рубежі захисту, зокрема від диверсійно-розвідувальних груп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.