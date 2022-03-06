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Российские войска ударили по аэродрому в Хмельницкой области

Автор: Анна Шиканова

По аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области нанесли ракетные удары вечером 5 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника военной администрации Хмельницкой области Сергея Гамалия.

Сообщается, что вечером был совершен ракетный удар на аэродром в Староконстантинове. Количество ракет и масштабы разрушений еще устанавливаются. По предварительным данным, ранено три человека.

"Сегодня ночью удары нанесли по городу Староконстантинов. Точное количество ракетных ударов будет известно позже. Дело в том, что несколько ракет было сбито, некоторые попали в сам аэродром. Сейчас известно о троих раненых. Также сейчас продолжают разбирать завалы. Позже мы сообщим, есть ли у нас потери", - сказал Сергей Гамалий.

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Напомним, ранее мы писали о том, что появилось видео российского удара во время эвакуации из Ирпеня.

А также сообщали о том, что в Киевской ОГА назвали самые опасные направления в области.

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