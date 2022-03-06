Российские войска ударили по аэродрому в Хмельницкой области

По аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области нанесли ракетные удары вечером 5 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника военной администрации Хмельницкой области Сергея Гамалия.
Сообщается, что вечером был совершен ракетный удар на аэродром в Староконстантинове. Количество ракет и масштабы разрушений еще устанавливаются. По предварительным данным, ранено три человека.
"Сегодня ночью удары нанесли по городу Староконстантинов. Точное количество ракетных ударов будет известно позже. Дело в том, что несколько ракет было сбито, некоторые попали в сам аэродром. Сейчас известно о троих раненых. Также сейчас продолжают разбирать завалы. Позже мы сообщим, есть ли у нас потери", - сказал Сергей Гамалий.
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