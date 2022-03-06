В Киевской ОГА назвали самые опасные направления в области
В Киевской области продолжаются активные боевые действия. Однако самыми опасными направлениями остаются населенные пункты возле столицы и север области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Алексея Кулебу.
По словам губернатора, Россия продолжает накапливать войска и технику, а также обстреливать жилые массивы и критическую инфраструктуру.
Наиболее опасные направления:
- Житомирская трасса;
- Буча-Ирпень-Гостомель;
- Макаров;
- север Вышгородского района.
Отмечается, что угроза авианалета существует на территории всей области. Кроме того, во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.
"Областная и местная власть готова провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самых тяжелых направлениях, как только будет объявлен режим тишины. Гуманитарная помощь направится во все 7 районов Киевской области", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня жителей Ирпеня эвакуируют автобусами, которые ожидают их в Романовке. Однако российские войска открыли огонь по гражданским во время эвакуации. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека.
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