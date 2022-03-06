ru ua
Вс, 06 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киевской ОГА назвали самые опасные направления в области

Новина українською →
Киевская область, Воскресенье 06 марта 2022 11:57
В Киевской ОГА назвали самые опасные направления в области Фото: названы самые опасные направления в Киевской области (t.me/Tsaplienko)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области продолжаются активные боевые действия. Однако самыми опасными направлениями остаются населенные пункты возле столицы и север области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Алексея Кулебу.

По словам губернатора, Россия продолжает накапливать войска и технику, а также обстреливать жилые массивы и критическую инфраструктуру.

Наиболее опасные направления:

  • Житомирская трасса;
  • Буча-Ирпень-Гостомель;
  • Макаров;
  • север Вышгородского района.

Отмечается, что угроза авианалета существует на территории всей области. Кроме того, во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.

"Областная и местная власть готова провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самых тяжелых направлениях, как только будет объявлен режим тишины. Гуманитарная помощь направится во все 7 районов Киевской области", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня жителей Ирпеня эвакуируют автобусами, которые ожидают их в Романовке. Однако российские войска открыли огонь по гражданским во время эвакуации. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
Кабмин утвердил порядок сбора и хранения тел погибших оккупантов
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать