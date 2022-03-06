В Киевской ОГА назвали самые опасные направления в области

В Киевской области продолжаются активные боевые действия. Однако самыми опасными направлениями остаются населенные пункты возле столицы и север области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОГА Алексея Кулебу .

По словам губернатора, Россия продолжает накапливать войска и технику, а также обстреливать жилые массивы и критическую инфраструктуру.

Наиболее опасные направления:

Житомирская трасса;

Буча-Ирпень-Гостомель;

Макаров;

север Вышгородского района.

Отмечается, что угроза авианалета существует на территории всей области. Кроме того, во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.

"Областная и местная власть готова провести эвакуацию людей и доставку гуманитарной помощи в самых тяжелых направлениях, как только будет объявлен режим тишины. Гуманитарная помощь направится во все 7 районов Киевской области", - говорится в сообщении.