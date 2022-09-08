ua ru
Чт, 08 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Российские войска убили еще семерых гражданских в Донецкой области

Новина українською →
Донецк, Четверг 08 сентября 2022 08:22
Российские войска убили еще семерых гражданских в Донецкой области Фото: российские войска убили еще семерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За сутки оккупанты убили семерых гражданских, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Марьинке, 1 в Галицыновке и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 810 мирных жителей, еще 2025 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ночью российские оккупанты четыре раза обстреливали "Градами" Никопольский район в Днепропетровской области. В частности, в Никополе вследствие обстрела повреждены 11 частных домов, гимназия и ЛЭП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Российская Федерация
NEWS
Воинский учет для женщин отсрочили на год
Воинский учет для женщин отсрочили на год
DAILY
Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации
Юлия Акимовакорреспондент Зачем россияне вывозят детей из Украины и что их ждет в РФ после депортации