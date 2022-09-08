Российские войска убили еще семерых гражданских в Донецкой области

Российская армия продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За сутки оккупанты убили семерых гражданских, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 7 сентября россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Славянске, 2 в Марьинке, 1 в Галицыновке и 1 в Водяном. Еще 2 человека получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 810 мирных жителей, еще 2025 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.