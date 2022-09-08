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Россияне обстреляли "Градами" Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях

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Днепропетровская область, Четверг 08 сентября 2022 08:02
Россияне обстреляли "Градами" Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях Фото: Оккупанты обстреляли Никопольский район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью четыре раза обстреливали "Градами" Никопольский район в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Уточняется, что Марганецкую громаду оккупанты обстреляли трижды.

В результате атаки повреждение получило предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений в громаде выясняются, отметил Резниченко.

Россияне обстреляли &quot;Градами&quot; Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях

В Никополе повреждены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия, ЛЭП.

Россияне обстреляли &quot;Градами&quot; Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях

По предварительным данным, без погибших и пострадавших.

Напомним, ночью 7 сентября российские оккупанты дважды за ночь накрывали "Градом" Никопольский район.

Утром 6 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже власти подтвердили, что по городу был нанесен ракетный удар.

Потом в ОВА сообщили, что после удара начался пожар на нефтебазе в Кривом Роге.

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