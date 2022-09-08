Россияне обстреляли "Градами" Никопольский район: в ОВА рассказали о последствиях
Российские войска ночью четыре раза обстреливали "Градами" Никопольский район в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Уточняется, что Марганецкую громаду оккупанты обстреляли трижды.
В результате атаки повреждение получило предприятие. На месте работают специалисты. Масштабы разрушений в громаде выясняются, отметил Резниченко.
В Никополе повреждены 11 частных домов и хозяйственные постройки возле них, несколько панелей солнечной электростанции, местная гимназия, ЛЭП.
По предварительным данным, без погибших и пострадавших.
Напомним, ночью 7 сентября российские оккупанты дважды за ночь накрывали "Градом" Никопольский район.
Утром 6 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремел взрыв. Позже власти подтвердили, что по городу был нанесен ракетный удар.
Потом в ОВА сообщили, что после удара начался пожар на нефтебазе в Кривом Роге.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.