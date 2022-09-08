Російські війська вбили ще сімох цивільних на Донеччині
Російська армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За добу окупанти вбили сімох цивільних, ще двоє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
"За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", - написав він.
Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 810 мирних жителів, ще 2025 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, вночі російські окупанти чотири рази обстрілювали "Градами" Нікопольський район у Дніпропетровській області. Зокрема, у Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків, гімназію та ЛЕП.
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