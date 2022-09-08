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Російські війська вбили ще сімох цивільних на Донеччині

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Донецьк, Четвер 08 вересня 2022 08:22
Російські війська вбили ще сімох цивільних на Донеччині Фото: російські війська вбили ще сімох цивільних в Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська армія продовжує завдавати ударів по населених пунктах Донецької області. За добу окупанти вбили сімох цивільних, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 7 вересня росіяни вбили 7 мирних жителів Донбасу: 3 у Слов'янську, 2 у Мар'їнці, 1 у Галицинівці та 1 у Водяному. Ще 2 людини отримали поранення", - написав він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 810 мирних жителів, ще 2025 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, вночі російські окупанти чотири рази обстрілювали "Градами" Нікопольський район у Дніпропетровській області. Зокрема, у Нікополі внаслідок обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків, гімназію та ЛЕП.

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Донецька область Російська Федерація
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