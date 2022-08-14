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Российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Никополь

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Никополь, Воскресенье 14 августа 2022 01:04
Российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Никополь Фото: российские войска из ствольной артиллерии обстреляли Никополь (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью 14 августа их ствольной артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

По словам представителей администрации, подробности и ущерб от обстрела устанавливается. Жителей Никопольского района просят оставаться в укрытиях.

Ранее оккупанты открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага погибли 11 человек, еще 13 - пострадали.

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