Російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.

За словами представників адміністрації, подробиці і збиток від обстрілу встановлюється. Жителів Нікопольського району просять залишатися в укриттях.

Раніше окупанти відкрили вогонь з" Градів " по Нікопольському району Дніпропетровської області. В результаті атаки ворога загинули 11 осіб, ще 13 - постраждали.

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