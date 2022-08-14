Російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь
Фото: російські війська зі ствольної артилерії обстріляли Нікополь (Getty Images)
Російські війська вночі 14 серпня їх ствольної артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольського рову Євгена Євтушенка.
За словами представників адміністрації, подробиці і збиток від обстрілу встановлюється. Жителів Нікопольського району просять залишатися в укриттях.
Раніше окупанти відкрили вогонь з" Градів " по Нікопольському району Дніпропетровської області. В результаті атаки ворога загинули 11 осіб, ще 13 - постраждали.
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