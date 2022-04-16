ru ua
Сб, 16 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Російські війська зірвали евакуацію з Лисичанська, - Гайдай

Новость на русском →
Лисичанськ, Субота 16 квітня 2022 16:30
Російські війська зірвали евакуацію з Лисичанська, - Гайдай Фото: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Юлія Бойко

Сьогодні, 16 квітня, російські війська зірвали евакуацію людей з Лисичанська. З міста вдалося вивезти тільки одну особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.

"Під час "режиму тиші" російська армія відкрила вогонь по центру Лисичанська. Звичайно, місцеві жителі вирішили залишитися в цей час в підвалах. Евакуація була фактично зірвана, тому що вдалося вивезти тільки одну людину", - зазначив він.

За його словами, за сьогодні евакуювали 42 жителів Сєвєродонецька, 11 - з Рубіжного, 14 - з Кремінної. Крім того, шістьом вдалося виїхати з Попасної.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні після чергового обстрілу знову загорівся Лисичанський нафтопереробний завод.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Лисичанськ евакуація Війна Росії проти України
NEWS
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
52-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Готовий до оборони. Як під ракетними обстрілами сьогодні живе Миколаїв